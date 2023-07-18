Кислотный цвет. Зинченко принял участие в презентации красочной формы Арсенала — видео
Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко презентовал гостевую форму Арсенала.
Новая экипировка «канониров» выполнена в нетрадиционном неоновом цвете с черными полосами и голубой эмблемой.
Защитник лондонской команды Зинченко снялся в видео презентации формы.
Кроме того, в ролике снялись несколько известных людей, включая популярного актера Эйса Баттерфилда, который снимался в сериале «Половое воспитание».
В прошлом сезоне Арсенал финишировал вторым, проиграв чемпионство Манчестер Сити.
Старт нового розыгрыша АПЛ начнется 12 августа. В первом туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ноттингемом.
Ранее сообщалось, что болельщики не в восторге от новой формы Динамо.