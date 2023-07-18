Кислотный цвет. Зинченко принял участие в презентации красочной формы Арсенала — видео

18 июля, 16:50
Поделиться:
Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко презентовал гостевую форму Арсенала.

Новая экипировка «канониров» выполнена в нетрадиционном неоновом цвете с черными полосами и голубой эмблемой.

Читайте также:
Челси с легендами клуба представил новую изысканную форму в ретро-стиле на следующий сезон — фото

Защитник лондонской команды Зинченко снялся в видео презентации формы.

Видео дня

Кроме того, в ролике снялись несколько известных людей, включая популярного актера Эйса Баттерфилда, который снимался в сериале «Половое воспитание».

В прошлом сезоне Арсенал финишировал вторым, проиграв чемпионство Манчестер Сити.

Читайте также:
Забарный принял участие в представлении новой стильной формы Борнмута — видео

Старт нового розыгрыша АПЛ начнется 12 августа. В первом туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ноттингемом.

Ранее сообщалось, что болельщики не в восторге от новой формы Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X