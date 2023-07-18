Кислотный цвет. Зинченко принял участие в презентации красочной формы Арсенала — видео 18 июля, 16:50 Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко презентовал гостевую форму Арсенала.

Новая экипировка «канониров» выполнена в нетрадиционном неоновом цвете с черными полосами и голубой эмблемой.

Защитник лондонской команды Зинченко снялся в видео презентации формы.

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Кроме того, в ролике снялись несколько известных людей, включая популярного актера Эйса Баттерфилда, который снимался в сериале «Половое воспитание».

Ready to broadcast Islington’s finest to the world 📻



Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023

В прошлом сезоне Арсенал финишировал вторым, проиграв чемпионство Манчестер Сити.

Старт нового розыгрыша АПЛ начнется 12 августа. В первом туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ноттингемом.

Ранее сообщалось, что болельщики не в восторге от новой формы Динамо.