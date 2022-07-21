Зинченко присоединился к Арсеналу в США — видео

21 июля, 13:47
Зинченко обойдется Арсеналу в примерно 35 млн евро (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Зинченко обойдется Арсеналу в примерно 35 млн евро (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Украинский футболист Александр Зинченко уже покинул расположение Манчестер Сити и присоединился к лондонскому Арсеналу.

Зинченко прибыл в Орландо (США), где пройдет тренировочные сборы со своим новым клубом, сообщил журналист Фабрицио Романо, опубликовав видео с украинским игроком.

По информации Романо, Зиненко подписал контракт с Арсеналом еще днем 20 июля.

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За переход украинца лондонский клуб заплатит около 35 млн евро.

В скором времени о трансфере будет объявлено официально.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1549863513799200769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1549863513799200769%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.24tv.ua%2Ftransfer-zinchenka-arsenal-oleksandr-vzhe-ssha-unikalne-video_n2100476

Ранее переход Зинченко в Арсенал подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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