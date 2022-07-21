Зинченко присоединился к Арсеналу в США — видео 21 июля, 13:47 Зинченко обойдется Арсеналу в примерно 35 млн евро (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Украинский футболист Александр Зинченко уже покинул расположение Манчестер Сити и присоединился к лондонскому Арсеналу.

Зинченко прибыл в Орландо (США), где пройдет тренировочные сборы со своим новым клубом, сообщил журналист Фабрицио Романо, опубликовав видео с украинским игроком.

По информации Романо, Зиненко подписал контракт с Арсеналом еще днем 20 июля.

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За переход украинца лондонский клуб заплатит около 35 млн евро.

В скором времени о трансфере будет объявлено официально.

Ранее переход Зинченко в Арсенал подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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