Зинченко провел первую тренировку в Арсенале и получил игровой номер — фото 23 июля, 15:05 Зинченко присоединился к Арсеналу в США (Фото:ФК Арсенал)

Украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко уже осваивается в новой команде после перехода из Манчестер Сити.

После подписания контракта Зинченко поздоровался с партнерами по команде и уже провел в Арсенале первую тренировку, фото с которой опубликовала пресс-служба клуба.

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25-летний украинский футболист может дебютировать за Арсенал в товарищеском против Челси, который состоится 24 июля.

Также стало известно, что Зинченко будет выступать в лондонском клубе под 35-м номером.

Фото: Фан-шоп Арсенала

Перед официальным переходом главный тренер Арсенала Микель Артета высоко оценил профессионализм Зинченко, отметив, что он универсальный игрок.

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