Зинченко провел первую тренировку в Арсенале и получил игровой номер — фото

23 июля, 15:05
Зинченко присоединился к Арсеналу в США (Фото:ФК Арсенал)

Зинченко присоединился к Арсеналу в США (Фото:ФК Арсенал)

Украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко уже осваивается в новой команде после перехода из Манчестер Сити.

После подписания контракта Зинченко поздоровался с партнерами по команде и уже провел в Арсенале первую тренировку, фото с которой опубликовала пресс-служба клуба.

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https://twitter.com/Arsenal/status/1550563875757719553
https://twitter.com/Arsenal/status/1550648640447959042
https://twitter.com/Arsenal/status/1550641729770065920

25-летний украинский футболист может дебютировать за Арсенал в товарищеском против Челси, который состоится 24 июля.

Также стало известно, что Зинченко будет выступать в лондонском клубе под 35-м номером.

Фан-шоп Арсенала
Фото: Фан-шоп Арсенала

Перед официальным переходом главный тренер Арсенала Микель Артета высоко оценил профессионализм Зинченко, отметив, что он универсальный игрок.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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