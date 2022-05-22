«Никогда в жизни этого не забуду». Зинченко расплакался, давая интервью после победы в чемпионате Англии — видео 22 мая, 22:21 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко расплакался, давая интервью после победы своей команды в чемпионате Англии.



25-летний хавбек не смог сдержать слез после церемонии награждения. Украинца сразу же поддержали партнеры по команде.

После этого у Зинченко взял интервью журналист Sky Sports. В общении с ним Александр сказал, что этот период самый сложный в его жизни, и этого он никогда не забудет. По его словам, это незабываемые эмоции как для него самого, так и для всех украинцев

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Кроме того, украинец отметил, что хотел бы привезти чемпионский кубок в родную страну и показать его соотечественникам, которые на это заслуживают.

Также во время празднования победы Александр обернул выигранный трофей в украинский флаг.

Сообщалось, что для Зинченко эта победа стала четвертой в чемпионате Англии.

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