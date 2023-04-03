«Было самым худшим…». Зинченко рассказал, как в трусах сделал предложение Владе Седан 3 апреля, 16:53 Александр и Влада женаты с 2020 года (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, как сделал предложение своей жене Владе Седан.

В интервью Footballers Lives Зинченко рассказал, что планировал сделать предложение Владе после матча против Португалии в отборе на Евро-2020, на котором она работала журналисткой.

Видео дня

«Мое предложение было самым худшим… Я просто подумал: «Я готов сделать предложение, но не знаю, как именно».

Я знал, что она будет работать на той игре, будет интервью после матча, поэтому попросил ее босса, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью", — вспоминает Зинченко.

Футболист добавил, что принес обручальное кольцо на стадион и уже был готов сделать предложение, но так и не сделал.

«До того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел этого делать по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал.

Вместо этого я сделал это ночью, около четырех утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", — рассказал Александр.

Ранее Александр Зинченко вместе с Владой Седан и дочерью Евой устроили семейную фотосессию.

