«Не знаю, буду ли полезен с автоматом». Зинченко рассказал о своей миссии во время войны в Украине 24 мая, 15:45 Цей матеріал також доступний українською На днях Зинченко стал четырехкратным победителем английской Премьер-лиги (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем вкладе в борьбе против российских оккупантов.

В эфире программы Завтрак 1+1 Зинченко отметил, что из-за отсутствия опыта он вряд ли был бы полезен на поле боя, однако благодаря популярности он может рассказывать миру правду о войне в Украине.

Видео дня

«Я держал автомат в руках 1-2 раза. Я не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия — это говорить вместе со своей аудиторией, которую я имею в инстаграме. Я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине.

Я очень горжусь, что я украинец. Когда я держу флаг Украины в руках или покрываю им свою спину – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему нашу страну в каждом уголке мира", - рассказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити с помощью Зинченко стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

Для украинца эта победа в АПЛ стала уже четвертой в карьере в составе "горожан".

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.