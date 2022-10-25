«Невероятно красивые». Влада Седан с Зинченко и дочерью устроили семейную фотосессию 25 октября, 15:52 Александр Зинченко с женой Владой и дочерью Евой (Фото:Влада Седан via Instagram)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко с женой Владой Седан и дочерью Евой устроили семейную фотосессию.

Кадрами со съемок избранница 25-летнего полузащитника поделилась в Instagram.

На фото семья футболиста, одевшись по-осеннему, позировала перед камерой на улицах Лондона.

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Одна из пользовательниц соцсети отреагировала на пост Влады сообщением: «Невероятно красивые».

Сообщалось, что Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.

Также ранее Влада поделилась фото с прогулки с Евой по Лондону.

