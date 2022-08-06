Яркий дебют. Зинченко голевым пасом помог Арсеналу выиграть стартовый матч английской Премьер-лиги — видео

6 августа, 01:57
Зинченко (справа) сыграл в основном составе (Фото:Reuters/Paul Childs)

Зинченко (справа) сыграл в основном составе (Фото:Reuters/Paul Childs)

Украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко результативным действием дебютировал за клуб в официальном матче, в котором тот победил на выезде Кристал Пэлас в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Полузащитник сыграл на левом фланге обороны своей новой команды, где в основном играл и в составе бывшего клуба — Манчестер Сити.

Гости открыли счет на 20-й минуте после того, как Зинченко своей передачей удалось найти Габриэла Мартинелли, а тот отправил мяч в сетку.

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Украинский игрок был заменен на 83-й минуте Кираном Тирни, а Арсенал увеличил свой перевес благодаря голу Гуэхи в свои ворота через две минуты — 2:0.

Кристал Пэлас — Арсенал 0:2

Голы: Мартинелли, 20, Гуэхи, 85 (в свои ворота)

https://www.youtube.com/watch?v=IzdODMui83c

Ранее Зинченко в дебютном матче за Арсенал, который носил товарищеский статус, помог разгромить Челси — 4:0.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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