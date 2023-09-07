«Давным-давно жду его»: Зинченко назвал футболистов сборной Украины, готовых перейти в АПЛ 7 сентября, 17:00 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Лидер национальной команды Украины выделил игроков, которые могут играть в английской Премьер-лиги.

Александр Зинченко признался, что уже давно ждет в АПЛ Николая Матвиенко из донецкого Шахтера.

«Некоторых я уже давным-давно жду в Англии, таких как Николай Матвиенко».

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Украинец считает, что лидеры полузащиты Динамо и Шахтера также могут играть в Англии.

«Некоторые в ближайшем будущем. Я бы сказал, что они уже готовы играть, но кто я такой, чтобы судить. Такие как Николай Шапаренко, Жора Судаков», — приводит слова Зинченко ВЗБІРНА.

Напомним, защитник Эвертона заставил одноклубников болеть за сборную Украины в матче против Англии.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе.