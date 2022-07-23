Зинченко прошел «обряд посвящения» в Арсенале, исполнив песню перед новыми одноклубниками — видео 23 июля, 17:30 Кроме Зинченко из Манчестер Сити в Арсенал перешел Габриэл Жезус (Фото:ФК Арсенал)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прошел в лондонском Арсенале традиционное «посвящение» новичков.

На командном ужине Зинченко пришлось продемонстрировать перед публикой свои вокальные способности.

Украинец вышел на импровизированную сцену и исполнил песню It’s Friday then, it’s Saturday, Sunday, которую болельщики Арсенала часто включают перед матчами.

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Футболисты Арсенала оценили выступление Александра громкими аплодисментами.

Накануне Зинченко подписал с Арсеналом четырехлетний контракт. Футболист обошелся лондонскому клубу примерно в 35 млн евро.

Сообщалось, что Зинченко уже провел в Арсенале первую тренировку и определился с игровым номером.

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