Зинченко прошел «обряд посвящения» в Арсенале, исполнив песню перед новыми одноклубниками — видео

23 июля, 17:30
Кроме Зинченко из Манчестер Сити в Арсенал перешел Габриэл Жезус (Фото:ФК Арсенал)

Кроме Зинченко из Манчестер Сити в Арсенал перешел Габриэл Жезус (Фото:ФК Арсенал)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прошел в лондонском Арсенале традиционное «посвящение» новичков.

На командном ужине Зинченко пришлось продемонстрировать перед публикой свои вокальные способности.

Украинец вышел на импровизированную сцену и исполнил песню It’s Friday then, it’s Saturday, Sunday, которую болельщики Арсенала часто включают перед матчами.

Видео дня

Футболисты Арсенала оценили выступление Александра громкими аплодисментами.

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https://www.youtube.com/embed/YjNVKwfAy4M

Накануне Зинченко подписал с Арсеналом четырехлетний контракт. Футболист обошелся лондонскому клубу примерно в 35 млн евро.

Сообщалось, что Зинченко уже провел в Арсенале первую тренировку и определился с игровым номером.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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