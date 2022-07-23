Зинченко прошел «обряд посвящения» в Арсенале, исполнив песню перед новыми одноклубниками — видео
Кроме Зинченко из Манчестер Сити в Арсенал перешел Габриэл Жезус (Фото:ФК Арсенал)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко прошел в лондонском Арсенале традиционное «посвящение» новичков.
На командном ужине Зинченко пришлось продемонстрировать перед публикой свои вокальные способности.
Украинец вышел на импровизированную сцену и исполнил песню It’s Friday then, it’s Saturday, Sunday, которую болельщики Арсенала часто включают перед матчами.
Футболисты Арсенала оценили выступление Александра громкими аплодисментами.
Накануне Зинченко подписал с Арсеналом четырехлетний контракт. Футболист обошелся лондонскому клубу примерно в 35 млн евро.
Сообщалось, что Зинченко уже провел в Арсенале первую тренировку и определился с игровым номером.
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