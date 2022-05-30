Два английских клуба интересуются Зинченко — СМИ 30 мая, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Контракт Зинченко с Манчестер Сити заканчивается в 2024 году (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Защитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко может покинуть «горожан» и перейти в другой английский клуб, сообщает The Athletic.

По информации СМИ, интерес к Зинченко проявляют английские Ньюкасл и Эвертон, где выступает другой украинский защитник — Виталий Миколенко.

Сообщается, что Зинченко попал в сферу интересов этих двух клубов, поскольку клубы ищут игрока, умеющего хорошо работать с мячом и останавливать атаки соперника.

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Ньюкасл и Эвертон видят в Зинченко универсального игрока и готовы использовать его в центре полузащиты, а не в защите как в Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко может продолжить карьеру в лондонском Арсенале.

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