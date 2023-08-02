Незабываемая вечеринка. Зинченко устроил роскошной праздник для дочери в день рождения — фото

2 августа, 17:32
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Александр Зинченко с семьей (Фото:instagram.com/v.lada_sedan)

Александр Зинченко с семьей (Фото:instagram.com/v.lada_sedan)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поздравил свою дочь Еву с именинами.

Украинский игрок вместе со своей возлюбленной Владой устроили вечеринку для дочери.

instagram.com/zinchenko
Фото: instagram.com/zinchenko
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Ева получила в подарок большое количество мягких игрушек.

instagram.com/zinchenko
Фото: instagram.com/zinchenko

На десерт девочку ждал большой торт, который был украшен фигурками животных.

Видео дня

instagram.com/zinchenko
Фото: instagram.com/zinchenko

Напомним, что Зинченки ожидают рождения второго ребенка. Пара оригинальным способом узнала пол ребенка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко

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