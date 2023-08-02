Незабываемая вечеринка. Зинченко устроил роскошной праздник для дочери в день рождения — фото 2 августа, 17:32 Александр Зинченко с семьей (Фото:instagram.com/v.lada_sedan)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поздравил свою дочь Еву с именинами.

Украинский игрок вместе со своей возлюбленной Владой устроили вечеринку для дочери.

Фото: instagram.com/zinchenko

Ева получила в подарок большое количество мягких игрушек.

Фото: instagram.com/zinchenko

На десерт девочку ждал большой торт, который был украшен фигурками животных.

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Фото: instagram.com/zinchenko

Напомним, что Зинченки ожидают рождения второго ребенка. Пара оригинальным способом узнала пол ребенка.

