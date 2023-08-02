Незабываемая вечеринка. Зинченко устроил роскошной праздник для дочери в день рождения — фото
Александр Зинченко с семьей (Фото:instagram.com/v.lada_sedan)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко поздравил свою дочь Еву с именинами.
Украинский игрок вместе со своей возлюбленной Владой устроили вечеринку для дочери.
Ева получила в подарок большое количество мягких игрушек.
На десерт девочку ждал большой торт, который был украшен фигурками животных.
Напомним, что Зинченки ожидают рождения второго ребенка. Пара оригинальным способом узнала пол ребенка.