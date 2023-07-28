Милота зашкаливает. Зинченко оригинальным способом узнал пол второго ребенка — видео
Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)
Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вскоре станет отцом во второй раз.
Украинский игрок опубликовал видео в Instagram, в котором раскрыл пол своего будущего ребенка.
Зинченко вместе с возлюбленной Владой и дочерью Евой посетили домашний стадион Арсенала — Эмирейтс Стэдиум.
Дочь помогла паре узнать пол второго ребенка, забив в пустые ворота. Как оказалось, у Зинченков будет еще одна девочка.
Забавно, что Александр пошутил на церемонии, написав на фотозоне: «8 марта папу дома не ждите».
Напомним, Влада и Александр поженились в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду похвасталась шикарной фигурой в купальнике, однако с ней случился конфуз.