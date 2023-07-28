Милота зашкаливает. Зинченко оригинальным способом узнал пол второго ребенка — видео

28 июля, 21:50
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Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)

Александр и Влада (Фото:Влада Седан via Instagram)

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вскоре станет отцом во второй раз.

Украинский игрок опубликовал видео в Instagram, в котором раскрыл пол своего будущего ребенка.

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Зинченко вместе с возлюбленной Владой и дочерью Евой посетили домашний стадион Арсенала — Эмирейтс Стэдиум.

Видео дня

Дочь помогла паре узнать пол второго ребенка, забив в пустые ворота. Как оказалось, у Зинченков будет еще одна девочка.

Забавно, что Александр пошутил на церемонии, написав на фотозоне: «8 марта папу дома не ждите».

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Напомним, Влада и Александр поженились в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду похвасталась шикарной фигурой в купальнике, однако с ней случился конфуз.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко

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