Как Зинченко стал одним из лидеров Арсенала и помог клубу не упасть на пути к чемпионству 3 марта, 22:39 Зинченко помог Арсеналу в критический момент (Фото:Reuters/Craig Brough)

Ничего удивительного в этом нет, ведь Александр Зинченко — самый талантливый украинский футболист в истории.



После серии матчей без побед Арсенал вернулся к успехам. Игорь Бойко – футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine – анализирует, какую роль сыграл Александр Зинченко в выходе из кризиса лидера английской Премьер-лиги.

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Игорь Бойко Футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine

А лександр Зинченко стал одним из лучших игроков матча против Эвертона, но это было легко.

Сразу стоит отметить – легко для него.

Именно для таких матчей против таких соперников Зинченко и нужен был Микелю Артете.

Здесь следует отвлечься на интересный факт. После того, как Гарет Айнсворт покинул Уиком и возглавил КПР, а Оксфорд Юнайтед уволил Карла Робинсона, Артета вошел в топ-10 главных тренеров по продолжительности работы в топ-4 дивизионах английского футбола.

5 из 10 этих тренеров работают в Премьер-лиге, но Артета особенно отличается тем, что не является главным тренером. Он менеджер Арсенала.

Не всех футболистов подписал именно Артета, некоторые ему достались еще от [предшественника Арсена] Венгера, кто-то пришел молодым, а некоторые даже являются воспитанниками школы.

Однако когда Артета приглашал вратаря Рамсдейла, имея живого Лено в составе, которого ранее выбрали в борьбе с Мартинесом, то он знал, что хочет видеть.

Микель Артета / Фото: Reuters/Peter Cziborra

То же касается и Уайта за кучу денег, и Эдегора, не выглядевшего игроком для команды с большими задачами. Зинченко – типичный футболист из этого списка.

Он был плохим вариантом для решения проблемы левого защитника, но он пришел решать совсем другую задачу.

Фактически он никогда и не был левым защитником, он всегда являлся центральным полузащитником, одной из функций которого является обязанность закрывать позицию левого защитника во время позиционных атак соперника. Бернарду Силву в нынешнем Манчестер Сити тоже не является левым защитником.

Иногда это приходится делать часто, а в таких матчах, как против Эвертона, дома есть больше возможностей играть на своей первоначальной позиции.

Конечно, Зинченко лучший центральный полузащитник, чем левый защитник. Пока еще никто не запатентовал, придумаю новую позицию: дополнительный полузащитник.

Зинченко (второй справа) и партнеры радуются четвертому голу в ворота Эвертона / Фото: Reuters/Peter Cziborra

И когда он играет там, то проводит свои лучшие матчи. Он видит поле, делает передачи, он умен и стал мудр.

Ничего удивительного в этом нет. Зинченко – самый талантливый украинский футболист в истории. Я это уже говорил.

Со временем у него появились мудрость, о которой шла речь раньше, а также знание и характер. Из-за того, что в Арсенале он смог проявить свой дух и решительность, он стал еще лучшим футболистом. Ментальные качества – очень важный момент в его становлении как игрока высокого уровня.

Зинченко стал одним из тех, кто помог команде не упасть в критический момент и снова побеждать. Теперь он официально один из лидеров команды.

Команды, которая идет за чемпионским титулом. Неужели об этом нужно говорить еженедельно?

Текст опубликован с разрешения автора

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