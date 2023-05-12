Стильный костюм и патриотические часы. Звезда сборной Украины принял участие в яркой фотосессии 12 мая, 11:14 Александр Зинченко позировал в черном костюме (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко начал сотрудничество с брендами SWM Exclusive и Golden Concept, с которыми сделал стильную фотосессию.

Об этом Зинченко сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Футболист позировал в стильном черном костюме и с часами в цветах флага Украины.

"Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Вскоре SWM Summer '23", – написал Зинченко.

Видео дня

Сообщалось, что Зинченко получил травму и не поможет сборной Украины в июньских матчах Евро-2024.