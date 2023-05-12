Стильный костюм и патриотические часы. Звезда сборной Украины принял участие в яркой фотосессии

12 мая, 11:14
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Александр Зинченко позировал в черном костюме (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Александр Зинченко позировал в черном костюме (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко начал сотрудничество с брендами SWM Exclusive и Golden Concept, с которыми сделал стильную фотосессию.

Об этом Зинченко сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Футболист позировал в стильном черном костюме и с часами в цветах флага Украины.

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"Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Вскоре SWM Summer '23", – написал Зинченко.

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Сообщалось, что Зинченко получил травму и не поможет сборной Украины в июньских матчах Евро-2024.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Александр Зинченко Фотосессия

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