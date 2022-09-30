Лидер сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира на своей позиции по версии популярного портала 30 сентября, 14:32 Зинченко оценили в 32 млн евро (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире по версии портала Transfermarkt.

Transfermarkt оценил Зинченко в 32 млн евро, что позволило ему замкнуть десятку самых дорогих левых защитников мира.

Возглавил рейтинг футболист Баварии Альфонсо Дэвис, трансферную стоимость которого оценили в 70 млн евро.

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Вторым идет Эндрю Робертсон из Ливерпуля (65 млн), а тройку лидеров замкнул защитник Милана Тео Эрнандес (55 млн).







Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал в тройку самых высокооплачиваемых игроков Арсенала.