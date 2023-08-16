Классная атмосфера. Зинченко вернулся к тренировкам после тяжелой травмы — фото 16 августа, 17:10 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко восстановился от травмы.

Защитник опубликовал пост в Instagram, в котором разместил фотографию с тренировочного занятия команды.

«Как приятно вернуться», — написал Зинченко.

Напомним, в конце прошлого сезона он получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустил остаток чемпионата, июньские матчи сборной Украины и предсезонную подготовку Арсенала.

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Свой следующий матч лондонцы сыграет против Кристалл Пэлас (21 августа).

Напомним, авторитетный портал составил сборную самых дорогих украинцев, выступающих за рубежом.

Ранее сообщалось, что Мудрик признался, что получал угрозы после срыва перехода в Арсенал.