«Очень гордимся нашим президентом». Зинченко трогательно обратился к Зеленскому во время встречи — видео 3 июня, 13:57 Зинченко присоединился к команде UNITED24 (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко, который стал послом UNITED24, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео встречи было опубликовано в официальном аккаунте Владимира Зеленского в Instagram.

Александр Зинченко вместе с Андреем Шевченко, который присутствовал на встрече вместе со своим старшим сыном Джорданом, презентовали благотворительный матч для помощи Украине, который состоится в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

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Зинченко также лично поблагодарил Зеленского, выразив восхищение президентом Украины.

«От себя и своей семьи хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы у нас есть. Мы очень гордимся нашим президентом. Это не было по сценарию. Я говорю от себя и от своей семьи», — сказал Зинченко.



Ранее сообщалось, что Зинченко и Шевченко побывали в лицее имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области, который находился под российской оккупацией и подвергся разрушениям от обстрелов.