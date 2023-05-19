Главный тренер английского топ-клуба подтвердил тяжелую травму лидера сборной Украины

19 мая, 14:34
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Травма может не позволить Зинченко сыграть за сборную Украины (Фото:Reuters/Lee Smith)

Травма может не позволить Зинченко сыграть за сборную Украины (Фото:Reuters/Lee Smith)

Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко в этом сезоне уже не сыграет.

Эту информацию подтвердил главный тренер Арсенала Микель Артета, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По словам наставника «канониров», Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил 7 мая в матче 35-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла.

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Также лондонский клуб в этом сезоне не сможет рассчитывать на еще одного ключевого игрока команды Мартинелли.

«Они оба выбыли до конца сезона У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет сыграть в следующих нескольких матчах», — сказал Артета.

Сообщалось, что травма может не позволить Зинченко сыграть за сборную Украины в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16-го и 19-го июня соответственно.

Ранее Зинченко принял в часть в яркой фотосессии в стильном костюме и с патриотическими часами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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