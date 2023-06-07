Удачная подсказка: Зинченко раскрыл секрет своего дебютного гола за Арсенал 7 июня, 18:10 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Lee Smith)

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко признался, что его дебютный гол в команде стал возможным благодаря специалисту из тренерского штаба.

Защитник заявил, что получил подсказу в перерыве поединка против Астон Виллы (4:2) от тренера по стандартным положениям Николя Жовера.

«Этот гол был заслугой нашего тренера по стандартным положениям Николя Жовера.

Видео дня

В первом тайме я просто оставался позади каждого углового, а в перерыве в раздевалке он подошел ко мне и сказал: «Алекс, смотри, в этих зонах много места. Теперь при угловых с правой стороны тебе нужно быть рядом, нужно сыграть быстро и быть готовым к удару». Первый же угловой с правой стороны — и мы забили. Это произошло благодаря Николя", — приводит слова украинца официальный сайт Арсенала.

В текущем сезоне украинец принял участие в 33 матчах, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что модель Only Fans в обнаженном виде поддержала Арсенал Зинченко.