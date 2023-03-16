Звезда сборной Украины забил лучший гол месяца в Арсенале — видео

16 марта, 19:21
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Зинченко стал одним из лидеров клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Зинченко стал одним из лидеров клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Гол украинского защитника Александра Зинченко в ворота Астон Виллы в матче английской Премьер-лиги признали лучшим в лондонском Арсенале в феврале.

Гол Зинченко был признан лучшим путем голосования болельщиков, отдавших украинцу 40% голосов, сообщает пресс-служба Арсенала.

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В матче с Астон Виллой Зинченко отправил мяч в угол ворот дальним ударом и помог команде победить со счетом 4:2.

Видео дня

Этот гол стал дебютным для украинца в составе Арсенала.

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Конкурентами Зинченко были Букайо Сака и представительница женской команды «канониров» Стина Блэкстениус, набравшие 38% и 13% соответственно.

Ранее Александр Зинченко был признан лучшим игроком Арсенала в январе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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