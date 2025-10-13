Не Реал. Зидан назвал лучшую команду в истории футбола

13 октября, 09:05
Зинедин Зидан — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции (Фото: instagram.com/zidane)

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан считает, что Милан под руководством Арриго Сакки был сильнейшей командой в истории футбола.

Слова 53-летнего легендарного экс-футболиста цитирует Sempremilan.com.

«Милан с ван Бастеном, Рейкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Команда выигрывала очень много матчей. Коллектив Сакки действительно был впечатляющим», — заявил Зидан.

Отметим, что Арриго Сакки руководил командой дважды: с 1987 по 1991 год и с 1996 по 1997-й. Под его руководством Милан стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов (Лига чемпионов), Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке. В 2011 году Арриго вошел в Зал славы итальянского футбола.

Добавим, что Зидан в свое время играл во Франции за Канн, Бордо, в Испании стал легендой Реала, а в Италии защищал цвета Ювентуса. Он является чемпионом мира и Европы в составе национальной сборной.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Зинедин Зидан ФК Реал Мадрид ФК Милан ФК Ювентус

