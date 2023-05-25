Отказался от безумных денег. Зидан не принял предложение от клуба, за который играет Криштиану Роналду
Зидан (Фото:REUTERS/Серхио Перес)
Бывший тренер мадридского Реала, который ранее мог возглавить сборную Франции, не захотел работать в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, француз отклонил предложение Аль-Насра с зарплатой в размере 75 миллионов в год. Клуб предлагал контракт на два сезона.
Сообщается, что Зидан не рассматривает предложения не из топ-чемпионатов.
Ранее Аль-Наср уволил тренера и идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии.
Турнирная таблица чемпионата СА:
В последнем матче Криштиану Роналду отметился голом и вырвал победу для своей команды.
Ранее сообщалось, что португалец хочет уйти из Саудовской Аравии.