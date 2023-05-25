Отказался от безумных денег. Зидан не принял предложение от клуба, за который играет Криштиану Роналду 25 мая, 23:08 Зидан (Фото:REUTERS/Серхио Перес)

Бывший тренер мадридского Реала, который ранее мог возглавить сборную Франции, не захотел работать в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, француз отклонил предложение Аль-Насра с зарплатой в размере 75 миллионов в год. Клуб предлагал контракт на два сезона.

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Сообщается, что Зидан не рассматривает предложения не из топ-чемпионатов.

Ранее Аль-Наср уволил тренера и идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии.

Турнирная таблица чемпионата СА:

Фото: Flashscore

В последнем матче Криштиану Роналду отметился голом и вырвал победу для своей команды.

Ранее сообщалось, что португалец хочет уйти из Саудовской Аравии.