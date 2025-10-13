«Независимо от позиции на поле»: Зидан назвал единственного футболиста, который его впечатляет

Бывший полузащитник Ювентуса, Реала и сборной Франции, а также экс-тренер Реала Зинедин Зидан похвалил вингера Барселоны Ламина Ямаля.

Француз рассказал, что ему нравится игра футболиста сборной Испании.

«Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда касается мяча — это Ямаль».

Зидан вспомнил противостояние Барселоны и Интера в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

«В матче против Интера в прошлом сезоне в Лиге чемпионов на Сан-Сиро он делал все сам», — приводит слова Зидана La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Барселона проиграла Интеру по сумме двух встреч (6:7) и не смогла выйти в финал Лиги чемпионов.

