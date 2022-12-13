«Это уже предопределено». Ибрагимович назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2022

13 декабря, 19:08
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Златан Ибрагимович ставит на Аргентину (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Златан Ибрагимович ставит на Аргентину (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Звездный шведский форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович сделал прогноз по поводу победителя чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Хорватия можно здесь

Ибрагимович считает, что кубок мира завоюет сборная Аргентины, сообщает Goal.com.

«Я думаю, уже предопределено, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предопределено», - сказал Ибрагимович.

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В случае победы над Хорватией, в финале Аргентина сыграет против победителя матча Франция - Марокко.

Начиная с плей-офф, на пути в полуфинал Аргентина одолела Австралию и Нидерланды.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 ФК Милан Златан Ибрагимович Сборная Аргентины

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