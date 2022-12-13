«Это уже предопределено». Ибрагимович назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2022
Златан Ибрагимович ставит на Аргентину (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Звездный шведский форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович сделал прогноз по поводу победителя чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Хорватия можно здесь
Ибрагимович считает, что кубок мира завоюет сборная Аргентины, сообщает Goal.com.
«Я думаю, уже предопределено, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предопределено», - сказал Ибрагимович.
В случае победы над Хорватией, в финале Аргентина сыграет против победителя матча Франция - Марокко.
Начиная с плей-офф, на пути в полуфинал Аргентина одолела Австралию и Нидерланды.