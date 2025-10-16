Болельщики команды хозяев поля во время встречи оскорбляли звездного нападающего гостей, который в первом тайме открыл счет. Златан рассказал, что это все лишь еще больше его мотивировало.

«Я помню тот день. 50 000 человек кричали „Ты цыган!“ после гола. Я сделал вид, что не слышу, потому что хотел еще больше забить, ведь так они меня мотивировали. Когда я вышел на поле и на меня обрушилась ненависть, я сделал еще больше, потому что мне нужна была мотивация. Затем, когда толпа начала это делать, я подумал: Громче, громче, громче, громче. А потом судья дал мне желтую карточку, чего я не понимаю», — цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в 2023 году Златан завершил карьеру в Милане, за который провел 122 матча и забил 76 голов. Впоследствии он стал старшим советником в итальянском клубе.

