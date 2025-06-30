«Месси играет со статуями»: Ибрагимович жестко раскритиковал Интер Майами после вылета с клубного ЧМ

Лионель Месси после матча с ПСЖ (Фото: Reuters/Dale Zanine)

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался по поводу поражения Интер Майами от ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Знаменитый нападающий встал на защиту лидера флоридской команды Лионеля Месси.

«Это не поражение Месси. Проиграл Интер Майами! Лео играет со статуями, а не с товарищами по команде. Его окружали игроки, которые бежали так, словно несли мешки с цементом.

Если бы Месси был в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва. Месси все еще может делать то, что не могут 99% других игроков.

Интер Майами? Это команда без тренера, без звезд, там нет даже игроков, которые умеют двигаться без мяча! Это не тот Месси, которого я знаю. Поставьте его в компетентную команду, он все равно зажжет стадион", — приводит слова Златана Footmercato.

Напомним, что в четвертьфинале ПСЖ сыграет против Баварии, которая выбила топ-клуб Бразилии.

Ранее сообщалось, что Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из клубного чемпионата мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси Златан Ибрагимович ПСЖ (Paris SG) Интер Майами клубный чемпионат мира

