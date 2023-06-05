Легендарный Ибрагимович завершил карьеру футболиста в 41 год — видео 5 июня, 09:31 Златан Ибрагимович (Фото:ФК Милан)

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович заявил, что уходит из футбола.

После матча заключительного 38-го тура чемпионата Италии, в котором Милан обыграл Верону (3:1), на стадионе Сан-Сиро состоялась церемония прощания с 41-летним шведским игроком, сообщает Football Italia.

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Ибрагимович вышел к болельщикам и обратился к ним с эмоциональной речью.

«Так много воспоминаний на этом стадионе. Ты подарил мне сначала любовь, потом — счастье.

Я хочу поблагодарить свою семью за терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью: футболистов. Я благодарю тренера, штаб, менеджеров.



Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", — сказал Ибрагимович.

Кроме Милана Ибрагимович играл за ПСЖ, Интер, Аякс, Ювентус, Лос-Анджелес Гэлакси, Манчестер Юнайтед и Барселону.

На счету Златана 62 гола в 122 матчах за сборную Швеции.



Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Германии и мадридского Реала 34-летний Месут Озил объявил о завершении карьеры.

