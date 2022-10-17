Бензема выиграл Золотой мяч 2022 года

17 октября, 22:56
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В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Форвард мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема выиграл Золотой мяч 2022 года.

Для 34-летнего нападающего это первая подобная награда. Для него это также дебютное попадание в топ-3 голосования за звание лучшего игрока мира по версии издания France Football, которое и вручает приз.

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Второе место занял сенегальский вингер мюнхенской Баварии Садио Мане, третье — бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, четвертое — польский форвард Барселоны Роберт Левандовски, пятое — египетский вингер Ливерпуля Мохамед Салах.

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В 2022 году Бензема в составе Реала выиграл четыре трофея — титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На клубном уровне Карим в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

Сообщалось, что прошлогодний обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси впервые с 2005 года не был номинирован на награду.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Карим Бензема ФК Реал Мадрид Золотой мяч Сборная Франции

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