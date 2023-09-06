Впервые за 19 лет без Роналду. Стали известны претенденты на Золотой мяч-2023 6 сентября, 22:10 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

France Football назвал номинантов на награду лучшему футболисту мира — Золотой мяч-2023.

Об этом сообщает France Football.

В список претендентов на приз попали 30 футболистов. Наибольшее представительство получил победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити — шесть игроков.

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Следует отметить, что в списке претендентов на награду впервые за 19 лет отсутствует форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду.

Номинанты на Золотой мяч-2023:

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Яссин Буну (Севилья), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Мин Че Ким (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль), Карим Бензема (Аль-Иттихад), Джуд Беллингем (Реал), Букайо Сака (Арсенал), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Хвича Кварацхелия (Наполи), Лука Модрич (Реал), Николо Барелла (Интер), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Мартин Эдегор (Арсенал), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Винисиус Жуниор (Реал), Лионель Месси (Интер Майами), Лаутаро Мартинес (Интер), Антуан Гризманн (Атлетико), Роберт Левандовски (Барселона), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виктор Осимхен (Наполи), Харри Кейн (Бавария).

Церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября в Париже.

В прошлом году обладателем Золотого мяча стал французский форвард Карим Бензема.