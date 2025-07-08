«Он еще ребенок». Легенда Челси назвал футболиста, который заслужил получить Золотой мяч-2025 больше, чем Ямаль

8 июля, 15:10
Клод Макелеле (Фото: ФК Астерас)

Бывший полузащитник сборной Франции, Челси, Реала, ПСЖ и других клубов Клод Макелеле назвал фаворита на самую престижную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч.

По мнению Макелеле, больше всего приз в этом году заслужил игрок ПСЖ Усман Дембеле, а не 17-летний талант Барселоны Ламин Ямаль сообщает AS.

«Усман Дембеле. Ламину Ямалю еще придется доказывать. Карьера Усмана началась раньше.

Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину (смеется). Ему надо больше доказывать.

Нужно отставить его в покое, он еще ребенок, он талант. Не трогайте его", — сказал Макелеле.

Ранее легенда Реала Серхио Рамос заявил, что Золотой мяч-2025 должен получить Килиан Мбаппе.

