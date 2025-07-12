«Это все делает его фаворитом»: легенда Реала спрогнозировал победителя Золотого мяча-2025

Бывший футболист Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мыслями о своем фаворите на победу в номинации лучший игрок 2025 года по версии французского журнала France Football.

35-летний экс-форвард, который в составе Сливочных выиграл пять титулов Лиги чемпионов и трижды становился победителем Ла Лиги, считает Усмана Дембеле главным претендентом на получение Золотого мяча.

«Все, конечно, говорят о личностях, но если вы выиграете внутренний требл и Лигу чемпионов, а еще [ПСЖ] может выиграть клубный чемпионат мира, то трудно представить кого-то другого, чем Усмана Дембеле как победителя.

Он превратил этот сезон в кампанию из побед. Это все точно делает его фаворитом", — приводит слова Бэйла ESPN.

Отметим, что 28-летний форвард в сезоне-2024/25 вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, национальный Кубок и Суперкубок страны, а также триумфовал в Лиге чемпионов. На счету Усмана 35 голов и 16 ассистов в 52 матчах.

Кстати, 13 июля, парижане будут играть финал клубного чемпионата мира против Челси. Стартовый свисток противостояния на МетЛайф Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

