Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович считает, что обладателем Золотого мяча в 2025 году должен был стать вингер Барселоны Ламин Ямаль.

По мнению экс-футболиста, 18-летний Ямаль был лучшим в мире в индивидуальном плане.

«Кому бы я отдал приз? Надо отмечать игрока, который сделал разницу индивидуально. Для меня это Ямаль.

Жалею ли, что сам не выиграл Золотой мяч? Нет, не жалею, просто очень странно, что я его не выиграл. Лучшие не всегда его получают. Я даже Лигу чемпионов не выиграл — это не секрет", — цитирует Ибрагимовича gianlucadimarzio.com.

Напомним, Золотой мяч-2025 выиграл форвард ПСЖ Усман Дембеле. Ямаль финишировал на втором месте в голосовании.

Ибрагимович, который на протяжении карьеры выступал за Милан, ПСЖ, Барселону и другие топ-клубы и забил более 500 голов, часто входит в рейтинги лучших футболистов, которые не выигрывали Золотой мяч.

