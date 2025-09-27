Не Дембеле и не Ямаль. Известно, кого представитель Украины выбрал в голосовании за Золотой мяч-2025 — фото

27 сентября, 13:31
Усман Дембеле стал новым обладателем Золотого мяча (Фото: Ballon D’or/Facebook)

22 сентября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча-2025. Обладателем одной из самых престижных индивидуальных наград в футболе стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле.

Участие в голосовании за лучшего футболиста мира принял и украинский журналист Игорь Линник, который с 2002-го сотрудничает с France Football и представляет нашу страну. По его мнению, лучшим по итогам года был полузащитник ПСЖ и сборной Португалии Витинья, который в итоге стал лишь третьим.

Второе место от Украины получил победитель награды Усман Дембеле, а третью строчку занял вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

Хавбек ПСЖ Фабиан Руис попал на четвертую позицию, а пятое место в рейтинге Игоря Линника досталось египетскому форварду Ливерпуля Мохаммеду Салаху. Информацию о том, как голосовали представители всех страны обнародовало французское издание L'Équipe.

L'Équipe
Фото: L'Équipe
Отметим, что Витинья вместе с нынешним обладателем Золотого мяча Усманом Дембеле помог ПСЖ в 2025-м оформить требл и впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов. Португалец еще с национальной сборной выиграл Лигу наций.

