«Лучший в мире на своей позиции». Чемпион мира и Европы рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч

Бывший форвард Барселоны Педро Родригес, который сейчас выступает за Лацио, считает, что обладателем Золотого мяча-2025 должен стать хавбек каталонского клуба Педри.

Педро заявил, что 22-летний футболист является лучшим центральным полузащитником в мире.

«Конечно, я бы отдал Педро первое место. После него — Ламин Ямаль. Возможно, среди других кандидатов — Дембеле или Рафинья, но мне бы очень хотелось, чтобы [Золотой мяч] выиграл именно Педри.

Для нас это гордость и удовольствие — иметь еще одного тенерифца и канарца в элите футбола, который играет с честью, показывает примерное поведение и всегда отдается на поле сполна. Для меня нет сомнений: он лучший на своей позиции во всем мире", — цитирует Педро Mundo Deportivo.

В сезоне 2024/25 Педри провел 59 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Хавбек выиграл с Барселоной чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

37-летний Педро — чемпион мира (2010) и Европы (2012) в составе сборной Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов с Барселоной (2009, 2011, 2015).

