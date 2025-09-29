«Это большое достижение»: тренер Барселоны назвал следующего обладателя Золотого мяча

Немецкий специалист уверен, что 18-летняя звезда каталонского клуба в следующем году точно получит самую престижную индивидуальную награду в футболе.



«Это решение, которое мы не можем изменить, но я думаю, что в следующем году он постарается этого достичь. Это большое достижение для любого футболиста.

У нас много игроков, которые способны выиграть эту награду. И я убежден, что Ламин получит Золотой мяч уже в следующем году", — цитирует Флика Marca.

Напомним, обладателем Золотого мяча-2025 стал Усман Дембеле. В прошлом сезоне форвард выиграл с ПСЖ требл: Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции. Он забил 35 голов во всех турнирах.

А Ямаль помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 ассистами.

