После финала клубного чемпионата мира обнародован новый рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2025

После разгромной победы Челси над ПСЖ (3:0) в финале клубного чемпионата мира портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч в 2025 году.

Несмотря на уверенную победу английского клуба, первая позиция в списке фаворитов остается за игроком ПСЖ Усманом Дембеле.

Второе место занимает юный талант Барселоны Ламин Ямаль, а тройку лидеров замкнул португальский полузащитник Витинья из ПСЖ.

Четвертую строчку рейтинга занимает бразилец Рафинья из Барселоны, а пятерку топ-фаворитов замкнул египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах.

В десятку лучших также вошли такие игроки, как Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.

Топ-фаворитов на Золотой мяч-2025:

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

3. Витинья (Португалия, ПСЖ)

4. Рафинья (Бразилия, Барселона)

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

6. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

7. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

8. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

9. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Ранее сообщалось, что легенда Челси Клод Макелеле назвал футболиста, который заслужил получить Золотой мяч-2025 больше, чем Ямаль.