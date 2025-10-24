Авторитетный портал Goal обнародовал рейтинг главных фаворитов на получение Золотого мяча в 2026 году.

Первым стал форвард Баварии Гарри Кейн, который на старте этого сезона забил 20 голов за мюнхенский клуб, пишет Goal.

На втором месте расположился звездный форвард Реала Килиан Мбаппе, на третьем -- бомбардир Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Реклама

Замкнул топ-10 правый защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими. В рейтинг не попал звездный форвард парижан Усман Дембеле, который выиграл Золотой мяч в этом году.

Топ-10 претендентов на Золотой мяч-2026 по версии Goal:

1. Гарри Кейн (Бавария)

2. Килиан Мбаппе (Реал)

3. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

4. Ламин Ямаль (Барселона)

5. Нуну Мендеш (ПСЖ)

6. Педри (Барселона)

7. Витинья (ПСЖ)

8. Букайо Сака (Арсенал)

9. Винисиус Жуниор (Реал)

10. Ашраф Хакими (ПСЖ)

Ранее сообщалось, что легендарный Маттеус назвал главного претендента на Золотой мяч-2026.