Мбаппе — второй. Goal назвал главного претендента на Золотой мяч-2026

24 октября, 19:20
Поделиться:
Гарри Кейн (Фото: REUTERS/Carl Recine)

Гарри Кейн (Фото: REUTERS/Carl Recine)

Авторитетный портал Goal обнародовал рейтинг главных фаворитов на получение Золотого мяча в 2026 году.

Читайте также:
Форвард ПСЖ Дембеле стал обладателем Золотого мяча-2025

Первым стал форвард Баварии Гарри Кейн, который на старте этого сезона забил 20 голов за мюнхенский клуб, пишет Goal.

На втором месте расположился звездный форвард Реала Килиан Мбаппе, на третьем -- бомбардир Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Реклама

Замкнул топ-10 правый защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими. В рейтинг не попал звездный форвард парижан Усман Дембеле, который выиграл Золотой мяч в этом году.

Топ-10 претендентов на Золотой мяч-2026 по версии Goal:

1. Гарри Кейн (Бавария)

2. Килиан Мбаппе (Реал)

3. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

4. Ламин Ямаль (Барселона)

5. Нуну Мендеш (ПСЖ)

6. Педри (Барселона)

7. Витинья (ПСЖ)

8. Букайо Сака (Арсенал)

9. Винисиус Жуниор (Реал)

10. Ашраф Хакими (ПСЖ)

Читайте также:
«Он имеет решающее значение»: тренер Реала назвал незаменимого футболиста команды — это не Мбаппе

Ранее сообщалось, что легендарный Маттеус назвал главного претендента на Золотой мяч-2026.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Золотой мяч Килиан Мбаппе Гарри Кейн Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Ламин Ямаль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies