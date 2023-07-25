«Только они борются за Золотой мяч». Звездный новичок Барселоны назвал футболистов, которые заслужили признание по итогам года 25 июля, 15:29 Месси и Холанд (Фото:Коллаж НВ)

Илкай Гюндоган, который недавно стал игроком Барселоны, сделал свой прогноз на вручение Золотого мяча-2023.

По словам немца, никто кроме Месси и Холанда не может претендовать на награду.

«Думаю, это борьба между Лионелем Месси и Эрлингом Холандом. Никого рядом с ними я не вижу.

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Оба провели великолепный сезон, оба взяли трофеи. Я рад, что решать не мне, но думаю, что Золотой мяч получит кто-то из них", — сказал Гюндоган, передает Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд взял требл с Манчестер Сити и забил 52 гола в 53 матчах за клуб.

А Месси в составе ПСЖ выиграл Лигу 1 и стал чемпионом мира со сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Ранее бразилец Роналдо назвал футболиста, который должен получить золотой мяч-2023.