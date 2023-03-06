Зозуля дебютным голом на последних минутах принес драматичную победу своему клубу над дублем Реала — видео 6 марта, 11:56 Зозуля забил на 94-й минуте (Фото:ФК Райо Махадоонда)

Украинский нападающий Роман Зозуля забил первый гол за Райо Махадаонда, который выступает в третьем по значимости футбольном дивизионе Испании.

Зозуля вышел в матче против Реала Кастильи, резервной команды королевского клуба, на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу мадридцев.

На 88-й минуте Родригес сравнял счет, а в компенсированное арбитром время Зозуля откликнулся на навес со штрафного и головой отправил мяч в сетку, принеся своему клубу драматичную победу.

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После 26-ти туров Райо Махадаонда занимает в турнирной таблице восьмое место.

Роман Зозуля стал игроком испанского Райо Махадаонды в декабре 2022 года, подписав контракт до конца этого сезона.

