Зозуля дебютным голом на последних минутах принес драматичную победу своему клубу над дублем Реала — видео

6 марта, 11:56
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Зозуля забил на 94-й минуте (Фото:ФК Райо Махадоонда)

Зозуля забил на 94-й минуте (Фото:ФК Райо Махадоонда)

Украинский нападающий Роман Зозуля забил первый гол за Райо Махадаонда, который выступает в третьем по значимости футбольном дивизионе Испании.

Зозуля вышел в матче против Реала Кастильи, резервной команды королевского клуба, на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу мадридцев.

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На 88-й минуте Родригес сравнял счет, а в компенсированное арбитром время Зозуля откликнулся на навес со штрафного и головой отправил мяч в сетку, принеся своему клубу драматичную победу.

Видео дня

После 26-ти туров Райо Махадаонда занимает в турнирной таблице восьмое место.

Роман Зозуля стал игроком испанского Райо Махадаонды в декабре 2022 года, подписав контракт до конца этого сезона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Роман Зозуля

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