«Неожиданный поворот»: Экс-игрок сборной Украины назвал причину, почему не вернулся в Динамо Киев 13 июня, 23:30 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский нападающий испанской Райо Махадаонды Роман Зозуля признался, что мог выступать за киевское Динамо.

Форвард сообщил, что у него был разговор с президентом клуба Игорем Суркисом. Зозуля мог оказаться в команде, однако его переход заблокировал действующий тренер Мирча Луческу.

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«Суркис приглашал меня, два года назад. Луческу сказал, что нет, что ему нужен молодой. Насколько я понимаю, вместо меня подписали Кулача.

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Я с Суркисом созвонился, он сказал уезжать в Австрию на сборы. Мне нужно было услышать мнение Луческу. Но он сказал, что ему нужен Кулач и все. У меня тогда появилось предложение от Эшторила, я уехал в Лиссабон — три дня был там. Позвонили по телефону ночью из Мадрида из Фуэнлабрады — и я не захотел играть в высшей лиге Португалии, потому что захотел жить в Мадриде".

Зозуля заявил, что мог оказаться в сборной Украины, когда команду возглавлял Александр Петраков.

«Мне всегда на первом месте стоял комфорт детей. Возможно, моя карьера не сложилась так, как хотелось, потому что я выбирал, где комфортнее моим детям. Тогда мне сказали, что если подпишу с Эшторилом в высшей лиге, то вызовут в сборную. Тогда тренером был Петраков», — рассказал Зозуля в интервью Sport Arena.

Ранее сообщалось, что Зозуля обратился к Шевченко после его дружеских посиделок с Джоковичем.

Напомним, форвард сборной Украины извинился перед экс-наставником Динамо.