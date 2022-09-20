«Обязательно победим зло». Зозуля с другими футболистами начали сбор средств на Байрактар для ВСУ — видео 20 сентября, 20:45 Инициативу Зозули поддержали игроки сборной Украины (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.

32-летний нападающий Фуэнлабрады анонсировал о старте своей инициативы в Instagram.

В ролике Роман рассказал, что уже обратился за помощью к коллегам и соотечественникам, которые, как и он, сейчас проживают в Испании.

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Я знаю, что у нас с вами общее желание, так что давайте вместе приблизим нашу победу и мир! Мы обязательно победим зло! Байрактор нам в помощь!" - написал Зозуля в комментарии к своему посту.

Инициативу Романа поддержали игроки сборной Украины Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка.

Ранее Зозуля раскритиковал соотечественников Анатолия Тимощука, который продолжает работать в санкт-петербургском Зените, и Ивана Ордеца, покинувшего московское Динамо на пятый месяц войны.

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