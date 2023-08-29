Зозуля потроллил испанский клуб, который обвинил его в нацизме — фото

29 августа, 22:39
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Роман Зозуля (Фото:instagram.com/zozulyaroman)

Роман Зозуля (Фото:instagram.com/zozulyaroman)

Украинский футболист следит за выступлениями Райо Вальекано в чемпионате Испании.

В рамках третьего тура Ла Лиги испанский клуб на своем поле принимал Атлетико.

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Мадридский гранд не оставил никаких шансов Райо Вальекано, добыв разгромную победу — 7:0.

Видео дня

Зозуля опубликовал пост в Instagram-stories результат матча и добавил два смайлика.

instagram.com/zozulyaroman
Фото: instagram.com/zozulyaroman
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Напомним, в феврале 2017 года Зозуля перешел в Райо Вальекано, однако не сыграл за команду ни одного матча, поскольку местные ультрас выступили против подписания украинца, заявив, что у него нацистские взгляды.

Ранее сообщалось, что Мудрик трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Роман Зозуля

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