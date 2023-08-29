Зозуля потроллил испанский клуб, который обвинил его в нацизме — фото
Роман Зозуля (Фото:instagram.com/zozulyaroman)
Украинский футболист следит за выступлениями Райо Вальекано в чемпионате Испании.
В рамках третьего тура Ла Лиги испанский клуб на своем поле принимал Атлетико.
Мадридский гранд не оставил никаких шансов Райо Вальекано, добыв разгромную победу — 7:0.
Зозуля опубликовал пост в Instagram-stories результат матча и добавил два смайлика.
Напомним, в феврале 2017 года Зозуля перешел в Райо Вальекано, однако не сыграл за команду ни одного матча, поскольку местные ультрас выступили против подписания украинца, заявив, что у него нацистские взгляды.
Ранее сообщалось, что Мудрик трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.