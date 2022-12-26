«Русня, что с лицом?». Зозуля отреагировал на удары по российской авиабазе в Энгельсе

26 декабря, 10:51
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Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру (Фото:ФК Альбасете)

Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру (Фото:ФК Альбасете)

Экс-форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля отреагировал на удары по российской авиабазе в Энгельсе.

Комментарием на взрывы на военном объекте в РФ 33-летний нападающий поделился в Telegram.

«Ну что, думаю, все уже ждут хорошие новости с фронта. Может, сегодня-завтра откроют занавес этой операции и вы все узнаете. Новости очень хорошие. Ждем, когда официально об этом скажут.

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А пока в руснявом Энгельсе ночью раздавались взрывы. По предварительным данным — есть погибшие. Если вы забыли, то именно там находится аэродром с тактической авиацией России. Это место, из которого производят массированные обстрелы нашей страны. Русня, что с лицом?" — написал Роман.

Ранее Зозуля приостановил карьеру игрока из-за потери мотивации, связанной с войной в Украине.

В начале декабря текущего года Роман стал игроком испанского Райо Махадаонды.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Россия Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Роман Зозуля Война России против Украины Энгельс

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