«Лысый ***нько». Зозуля эмоционально отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА — фото

15 ноября, 23:46
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Зозуля нецензурно высказался об Инфантино (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Зозуля нецензурно высказался об Инфантино (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля эмоционально отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино с призывом остановить войну, развязанную Россией в центре Европы, на время чемпионата мира-2022.

Сообщение с ответом на слова главы Международной федерации футбола 32-летний нападающий оставил в сторис Instagram.

Роман поделился фото Инфантино с его цитатой о необходимости на месяц остановить боевые действия.

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«Вы же понимаете, что прекращение огня на месяц — это та самая оперативная пауза, которую так желает Кремль.

ФИФА — галимое дно. Инфантино — клоун. Лысый ***нько", — написал Зозуля в комментарии к снимку.

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Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Роман Зозуля via Instagram
Фото: Роман Зозуля via Instagram

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Игры примут восемь стадионов в пяти городах.

Ранее бывший президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что выбор Катара хозяином чемпионата мира 2022 был ошибкой.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФИФА Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Джанни Инфантино Роман Зозуля Война России против Украины

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