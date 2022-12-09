Зозуля нашел себе новый клуб

9 декабря, 00:57
Поделиться:
Зозуля подписал контракт до конца сезона (Фото:ФК Райо Махадаонда)

Зозуля подписал контракт до конца сезона (Фото:ФК Райо Махадаонда)

Украинский футболист Роман Зозуля стал игроком испанского Райо Махадаонды.

Как сообщает официальный сайт клуб третьего по рангу дивизиона Испании, контракт с игроком действует до лета 2023 года.

Предыдущей командой 33-летнего нападающего была испанская Фуэнлабрада из второго дивизиона, куда он перешел летом 2021 года.

Видео дня

Читайте также:

Зозуля нецензурно высказался об Инфантино (Фото:Роман Зозуля via Instagram) «Лысый ***нько». Зозуля эмоционально отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА — фото

Тогда же Зозуля был близок к переходу в португальский Эшторил, но трансфер сорвался из-за протеста фанатов, которые не разделяли политические взгляды украинца.

Перед этим форвардом интересовался испанский Алькоркон, но переход не состоялся из-за негативной реакции фанатов клуба, которые обвинили его в нацизме.

В 2017—2021 годах Зозуля провел четыре сезона в испанском Альбасете, который также выступал во втором дивизионе.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Трансферы Роман Зозуля

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X