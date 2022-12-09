Зозуля нашел себе новый клуб 9 декабря, 00:57 Зозуля подписал контракт до конца сезона (Фото:ФК Райо Махадаонда)

Украинский футболист Роман Зозуля стал игроком испанского Райо Махадаонды.

Как сообщает официальный сайт клуб третьего по рангу дивизиона Испании, контракт с игроком действует до лета 2023 года.

Предыдущей командой 33-летнего нападающего была испанская Фуэнлабрада из второго дивизиона, куда он перешел летом 2021 года.

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Тогда же Зозуля был близок к переходу в португальский Эшторил, но трансфер сорвался из-за протеста фанатов, которые не разделяли политические взгляды украинца.

Перед этим форвардом интересовался испанский Алькоркон, но переход не состоялся из-за негативной реакции фанатов клуба, которые обвинили его в нацизме.

В 2017—2021 годах Зозуля провел четыре сезона в испанском Альбасете, который также выступал во втором дивизионе.