«Я без команды». Экс-игрок сборной Украины заявил о потере мотивации играть в футбол из-за войны

26 сентября, 21:22
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Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, как война, развязанная Россией, повлияла на его футбольную карьеру.

В интервью Радио НВ Зозуля рассказал, что у него были предложения от некоторых клубов, однако он отказался подписывать контракт и сейчас остается без команды, поскольку потерял мотивацию играть в футбол.

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Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас не могу, мне не в футбол. Когда в стране война, я не могу играть.

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Я без команды и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине.

Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", — сказал Зозуля.

https://www.youtube.com/watch?v=KDhvdHG_FYE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Война в Украине Роман Зозуля

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