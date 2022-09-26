«Я без команды». Экс-игрок сборной Украины заявил о потере мотивации играть в футбол из-за войны 26 сентября, 21:22 Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, как война, развязанная Россией, повлияла на его футбольную карьеру.

В интервью Радио НВ Зозуля рассказал, что у него были предложения от некоторых клубов, однако он отказался подписывать контракт и сейчас остается без команды, поскольку потерял мотивацию играть в футбол.



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Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас не могу, мне не в футбол. Когда в стране война, я не могу играть.

Я без команды и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине.

Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", — сказал Зозуля.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.

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