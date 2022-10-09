«Не выводите нас». Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту, назвав Путина придурком
Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру (Фото:ФК Альбасете)
Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту.
Комментарием на громкое событие 32-летний футболист поделился в Facebook.
Роман опубликовал фото с горящими цистернами на мосту. В комментарии к снимку он написал три тезиса российской пропаганды о непобежденности армии РФ, о непотопляемости крейсера Москва и невозможности уничтожения Крымского моста.
Напротив каждого из этих пунктов Зозуля поставил галочки, которые символизировали, что все данные утверждения своими действиями опровергли ВСУ.
«Не выводите нас!
Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру, так как из-за войны в Украине потерял мотивацию играть.