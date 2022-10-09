«Не выводите нас». Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту, назвав Путина придурком 9 октября, 18:50 Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру (Фото:ФК Альбасете)

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту.



Комментарием на громкое событие 32-летний футболист поделился в Facebook.

Роман опубликовал фото с горящими цистернами на мосту. В комментарии к снимку он написал три тезиса российской пропаганды о непобежденности армии РФ, о непотопляемости крейсера Москва и невозможности уничтожения Крымского моста.

Видео дня

Напротив каждого из этих пунктов Зозуля поставил галочки, которые символизировали, что все данные утверждения своими действиями опровергли ВСУ.

«Не выводите нас! P. S. С днем рождения, придурок», — добавил футболист в комментарии к посту, намекнув на недавний юбилей российского диктатора Владимира Путина.

Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру, так как из-за войны в Украине потерял мотивацию играть.