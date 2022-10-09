«Не выводите нас». Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту, назвав Путина придурком

9 октября, 18:50
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Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру (Фото:ФК Альбасете)

Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру (Фото:ФК Альбасете)

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту.

Комментарием на громкое событие 32-летний футболист поделился в Facebook.

Роман опубликовал фото с горящими цистернами на мосту. В комментарии к снимку он написал три тезиса российской пропаганды о непобежденности армии РФ, о непотопляемости крейсера Москва и невозможности уничтожения Крымского моста.

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Напротив каждого из этих пунктов Зозуля поставил галочки, которые символизировали, что все данные утверждения своими действиями опровергли ВСУ.

«Не выводите нас! P. S. С днем рождения, придурок», — добавил футболист в комментарии к посту, намекнув на недавний юбилей российского диктатора Владимира Путина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1803131243356505&id=100009789399084

Ранее Зозуля приостановил футбольную карьеру, так как из-за войны в Украине потерял мотивацию играть.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Владимир Путин День рождения Роман Зозуля Фото Взрыв Крымский мост

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