«У меня уже лопнуло терпение!». Зозуля раскритиковал Шевченко за фото с президентом ФИФА 16 декабря, 21:42 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля раскритиковал бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

У себя в Telegram-канале Зозуля написал, что президент Владимир Зеленский хотел выступить на финале чемпионата мира по футболу с обращением о мире, но получил от ФИФА отказ.



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«Полностью вся структура ФИФА и дальше пляшет на российских рублях. Сначала они просят Украину прекратить огонь и боевые действия для того, чтобы провести ЧМ… Андрей, вместо попыток договориться о снятии санкций с Абрамовича и предложений ввести его в переговорную группу лучше бы вы делали из ФИФА орган, который не будет заангажирован и на который не будет оказывать влияние Россия», — заявил футболист.



Зозуля также упомянул скандал с Национальным олимпийским комитетом и написал, что «на бумагах» Андрей Шевченко до сих пор там, хотя публично заявлял об отказе от должности вице-президента НОК.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского призвать к миру на планете перед началом финала чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря. По словам собеседника CNN, переговоры между Украиной и организацией еще продолжаются.