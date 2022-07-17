«Не заслуживают называть себя украинцами». Зозуля раскритиковал экс-футболистов сборной Украины за работу в России во время войны

17 июля, 16:23
Роман Зозуля считает, что Тимощуку и Ордецу дорога в Украину закрыта (Фото:ФК Альбасете)

Роман Зозуля считает, что Тимощуку и Ордецу дорога в Украину закрыта (Фото:ФК Альбасете)

Украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля поделился мнениями относительно Анатолия Тимощука, который продолжает работать в санкт-петербургском Зените, и Ивана Ордеца, покинувшего московское Динамо на пятый месяц войны.

В интервью Tribuna.com Зозуля заявил, что эти люди выбрали свой путь и не заслуживают внимания, а дорога в Украину им закрыта навсегда.

«Они не заслуживают называть себя украинцами и носить украинский паспорт. Пусть сидят там, где сейчас. Их только бог накажет или они все умрут как российский народ», — сказал Зозуля.

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Ордец перешел в московское Динамо летом 2019 года. Он не осудил полномасштабное вторжение России в Украину, хотя и выступил против войны, а по окончании этого года веселился вместе с одноклубниками на корпоративе по случаю завершения сезона.

На пятый месяц после начала полномасштабной войны Ордец перешел в немецкий Бохум.

Ранее сообщалось, что Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.

Перед этим Украинская ассоциация футбола лишила его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.

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Теги:   Анатолий Тимощук Роман Зозуля

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